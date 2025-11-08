تقارير: واشنطن ستكون جزءاً من عملية إدخال المساعدات إلى غزة

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، أنّ واشنطن ستكون جزءاً من عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع تل أبيب التي تهندس المجاعة ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

جاء ذلك رداً على تقرير نشرته أمس الجمعة، صحيفة واشنطن بوست الأميركية، قال إن الولايات المتحدة حلّت محل إسرائيل في الإشراف على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في إطار تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر لم تسمها، قولها إنّ "الأمر لا يتعلق بعملية نقل صلاحيات أو مسؤوليات من إسرائيل إلى الأميركيين، بل إنّ واشنطن ستكون جزءاً من بلورة وتنفيذ آليات التنسيق والمراقبة والإشراف المتعلقة بالمساعدات الإنسانية".

وأكدت المصادر أن ذلك سيكون بالتعاون الكامل مع الجهات الأمنية لجيش الاحتلال، رغم هندسة "تل أبيب" للمجاعة ضد الفلسطينيين.

وأضافت أنه "لم يطرأ أي تغيير على سياسة إدخال المعدات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) إلى القطاع، وكل قرار في هذا الشأن سيجري تنسيقه والتصديق عليه بالكامل داخل إسرائيل".

وسبق أن أشار تقرير "واشنطن بوست" إلى أنّ مركز التنسيق العسكري المدني الأميركي في كريات غات جنوب إسرائيل تولى الصلاحيات التي كانت بيد وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية التابعة لجيش الاحتلال، والتي كانت مسؤولة عن إدخال المساعدات الشحيحة إلى القطاع، وقال مصدر أميركي للصحيفة: "الإسرائيليون أصبحوا جزءاً من المحادثات، لكن القرار النهائي بأيدينا".

وأضاف المصدر أن هذا التغيير يجعل من "إسرائيل طرفاً ثانوياً" في القرارات المتعلقة بحجم وطبيعة المساعدات المقدمة للفلسطينيين في القطاع. ويضم المركز أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، تعمل تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم".

وتفشت المجاعة في قطاع غزة نتيجة إطباق إسرائيل الحصار على الفلسطينيين، وسماحها بإدخال مساعدات شحيحة جداً، فضلاً عن استهدافها منتظري المساعدات، موقعة شهداء وجرحى في صفوفهم. وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته "حماس" بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أميركي، استند إلى خطة ترامب.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ارتكبت سلطات الاحتلال خروقات فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني من الاتفاق، إذ إنّ متوسط شاحنات المساعدات التي تدخل يومياً لا يتعدى 24% بواقع 145 شاحنة، من عدد الشاحنات التي نص الاتفاق على دخولها يومياً وتبلغ 600 شاحنة، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين