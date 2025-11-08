كتائب القسام تعلن انتشال جثة الضابط هدار غولدن من رفح

أفاد مصدر قيادي في كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس، بأن مقاتلي القسام انتشلوا، عصر اليوم السبت، جثة الضابط في جيش الاحتلال هدار غولدن من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح القيادي في كتائب القسام في تصريحات للجزيرة، أنه تم انتشال 6 شهداء من مكان انتشال جثة الضابط غولدن في رفح.

ويعد هذا التطور الأحدث في ملف جثث الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، والذي ظلّ أحد أبرز القضايا الشائكة في الصراع بين حماس والاحتلال منذ حرب 2014، حين أُسر غولدن خلال معارك شرقي رفح أثناء ما عُرف بـ"الجمعة السوداء".

وكان غولدن –وهو ضابط في لواء غفعاتي في جيش الاحتلال– قد فُقد أثره في الأول من أغسطس/آب 2014، بعد اشتباك عنيف مع مقاومين من كتائب القسام داخل أحد الأنفاق شرق رفح، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في ذلك العام.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، التعرف على جثة الأسير الرقيب ليؤور رودايف بعد تسلمها من كتائب القسام وسرايا القدس، مساء أمس الجمعة.

في المقابل سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين 15 شهيدا. وقالت مصادر في مستشفى ناصر إنها تسلمت منذ بدء صفقة التبادل جثامين 300 شهيد كانت قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم.

ووفق إدارة لجنة الجثامين في غزة، فقد جرى دفن 144 جثمانًا في مقبرة جماعية بمدينة دير البلح لتعذر التعرف عليهم.

وتأتي عملية البحث وتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، الذي جرى التوصل إليه في شرم الشيخ، بالاتفاق مع حركة حماس والاحتلال ووساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين