فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات لتعزيز المنتج المحلي وتبنّي سياسات إحلال الواردات

فصل الطبيب كامل العجلوني من جمعية أميركية بزعم "معاداة السامية"

تقارير: واشنطن ستكون جزءاً من عملية إدخال المساعدات إلى غزة

كتائب القسام تعلن انتشال جثة الضابط هدار غولدن من رفح

جراح بريطاني: الحرب لم تتوقف في غزة ومستشفياتها عادت 100 عام للوراء

مسيرة تضامنية في أوكلاند تطالب بمقاطعة منتجات الاحتلال

شديد : الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين محاولة يائسة لاقتلاعهم من أرضهم

انقسام داخل "بي بي سي" يصل لعتبة القضاء بسبب غزة

زلزال ممداني في نيويورك: غزة وترامب يغيران المعادلة

حماس: اعتداءات المستوطنين بالضفة دليلٌ واضح على سياسة الإرهاب والتنكيل ضدّ شعبنا

شديد : الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين محاولة يائسة لاقتلاعهم من أرضهم

08 نوفمبر 2025 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
...
المستوطنون اقتلعوا 1200 شجرة زيتون منذ أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر 2025

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن الاعتداء الإجرامي الذي شنته ميليشيات المستوطنين، ضد المزارعين الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس وعدد من المناطق بالضفة الغربية، "يكشف الوجه الحقيقي لفاشية الاحتلال الصهيوني التي تستهدف الأرض والإنسان".

وأسفرت هجمات المستوطنين اليوم السبت، عن إصابة العديد من المواطنين وطواقم الإسعاف والصحفيين، بينهم طاقم قناة الجزيرة ومتطوعون أجانب مناصرون.

وشدد القيادي في حماس، على أن الاستهداف الممنهج للمناطق الزراعية وخاصة في موسم الزيتون، هي محاولات يائسة لاقتلاع المزارعين من أرضهم وتدمير مصدر رزقهم، ضمن مخطط الاحتلال الكبير الرامي إلى الضم والتهجير ثم السيطرة الكاملة على الضفة.

وتوجه بالتحية لصمود المزارعين وأهالي بلدة بيتا وكافة البلدات والقرى التي تواجه إرهاب المستوطنين، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تثني شعبنا عن التمسك بأرضه، وأن موسم الزيتون سيبقى رمزاً للتجذر والبقاء والمقاومة في وجه الاحتلال والاستيطان.

كما أكد أن توفير حكومة الاحتلال الغطاء الكامل لعصابات المستوطنين التي تمارس الإرهاب بحق أبناء شعبنا، يستلزم تحركاً دولياً للجم هذه الحكومة الدموية الإجرامية التي تنتهك صباح مساء كل القوانين والمواثيق الدولية.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من جيش الاحتلال ومستوطنيه بالتزامن مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات في الضفة عن مقتل 1068 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المزارعين الفلسطينيين #الضفة الغربية #عنف المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة