بينهم مسعفون وصحفيون.. إصابات في هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين، بينهم مسعفون وصحفيون، في اعتداء نفّذه مستوطنون ، اليوم السبت ، خلال قطف الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وذكرت وزارة الصحة، أن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي تتعامل مع 11 إصابة جرّاء الاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة بيتا قرب نابلس، وصفت حالتهم بالمستقرة.

وقال نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس محمد حمايل، إن ستة من المسعفين والصحفيين، وعددًا من المواطنين أصيبوا بجروج جراء هجوم شنه مستوطنون على المشاركين في فعالية لقطف الزيتون بأراضي "جبل قماص".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع عدد من المصابين جراء تعرضهم للضرب المبرح، من بينهم مسعفون متطوعون في الجمعية وصحفيون، وقد نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى حتى اللحظة.

وأشارت المصادر إلى إصابة أحد المتضامنين الأجانب بجروح ورضوض، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر صحفية، أن المستوطنين تعمدوا الاعتداء على الصحفيين، بينهم الصحفية رنين صوافطة التي أصيبت بجراح نقلت للعلاج بالمستشفى، كما أصيب طاقم قناة الجزيرة خلال هجوم المستوطنين في بيتا بينهم المراسل محمد الأطرش والمصور لؤي اسعيد.

وأمس الجمعة، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى محاسبة المستوطنين وأفراد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتورطين في شن الهجمات المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة توثيق استشهاد 1010 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس جراء تلك الهجمات للفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وأفاد المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان بالقول: "شهدنا تزايد الهجمات مؤخرا، لا سيما مع موسم قطف الزيتون، يجب أن تتوقف هذه الهجمات، ويجب أن تكون هناك محاسبة"، وأوضح أنه تم تسجيل 757 هجوما في النصف الأول من عام 2025 وحده، وهو رقم أعلى بنسبة 13بالمئة من نفس الفترة من العام الماضي.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذي قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 42 طفلا حتى الآن هذا العام، أي أن واحدا من كل خمسة فلسطينيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في 2025، كان طفلا، وأضاف المكتب أنه سجل في الشهر الماضي 264 هجوما للمستوطنين تسببت في سقوط ضحايا أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من عقدين منذ بدء التسجيل، بمتوسط أكثر من ثماني حوادث كل يوم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات