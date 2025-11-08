الصِّحة: 241 شهيدًا في غزَّة منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 10 شهداء(منهم شهيد جديد، و 9 شهداء تم انتشالهم) و 6 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 241، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 614، بينما بلغ إجمالي الانتشال 522 جثمانًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,169 شهيدًا 170,685 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى إضافة عدد 284 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 31/10/2025 الى 07/11/2025.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين