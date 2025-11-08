فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زلزال ممداني في نيويورك: غزة وترامب يغيران المعادلة

بينهم مسعفون وصحفيون.. إصابات في هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

حماس: اعتداءات المستوطنين بالضفة دليلٌ واضح على سياسة الإرهاب والتنكيل ضدّ شعبنا

الصِّحة: 241 شهيدًا في غزَّة منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

سلطة النقد تشترط لفتح حسابات جديدة في بنوك غزة

المؤتمر القومي العربي الـ34: المقاومة قاعدة النهضة وسلاح شرف الأمة

في جحيم نفحة.. أسيرٌ محرّر يروي فصول الإذلال والتعذيب بعد حرب الإبادة

إيهود باراك يدعو لعصيانٍ مدنيّ لإسقاط حكومة نتنياهو: لقد وصلنا "نقطة اللاعودة"

شركة كندية تنهي رعايتها لفريق درجات "إسرائيلي"

مجمع ناصر الطِّبي يتسلَّم جثامين 15 شهيدًا من قطاع غزَّة

"ارتفعت حصيلة شهداء الإبادة إلى 69 ألفًا و169"

الصِّحة: 241 شهيدًا في غزَّة منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

08 نوفمبر 2025 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
...
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ  10 شهداء(منهم  شهيد جديد، و 9 شهداء تم انتشالهم) و 6 إصابات  وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 241، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 614، بينما بلغ إجمالي الانتشال 522 جثمانًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,169 شهيدًا 170,685 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى إضافة عدد 284 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 31/10/2025 الى 07/11/2025.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #جثامين أسرى شهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة