سلطة النقد تشترط لفتح حسابات جديدة في بنوك غزة

بعد توقفها منذ فترة طويلة، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، عن إمكانية فتح المواطنين بغزة عن فتح حسابات جديدة لدى البنوك العاملة.

واشترطت سلطة النقد في بيان لها صدر أمس، أن يكون الراغب في فتح حساب جديد فوق سن الـ 18 عاما.

وأكدت سلطة النقد أن قرارها يأتي إلى تسهيل وصول المواطنين في القطاع إلى الخدمات المالية.

وبحسب البيان، فإن خمسة بنوك تعمل حاليًا داخل قطاع غزة عبر تسعة فروع موزعة في عدة مناطق، تشمل: غزة، دير البلح، النصيرات، الرمال، والسرايا، تشمل بنك القاهرة عمان، البنك الإسلامي الفلسطيني، بنك فلسطين، بنك القدس، والبنك الإسلامي العربي.

وأوضحت سلطة النقد في بيانها أن الخدمات المتاحة للمواطنين تتضمن الحسابات وإدارة العملاء بما في ذلك فتح حسابات جديدة، إعادة تفعيل الحسابات المجمدة أو الراكدة، وتحديث بيانات العملاء.

المصدر / فلسطين أون لاين