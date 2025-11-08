شركة كندية تنهي رعايتها لفريق درجات "إسرائيلي"

أنهت شركة المنتجات الزراعية الكندية "بريميير تيك"، الراعي الرئيسي لفريق "إسرائيل بريميير تيك" للدراجات الهوائية، شراكتها مع الفريق بشكل فوري بسبب المقاطعة المتزايدة للاحتلال.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان للشركة "بعد مناقشات متعددة مع الفريق وتقييم دقيق لجميع الظروف ذات الصلة، قررت التنحي عن دورها راعيا مشاركا لاسم الفريق، ويدخل القرار حيز التنفيذ فورا".

وفي أكتوبر الماضي، تعهد الفريق بإجراء تغيير يستبعد كلمة "إسرائيل" بعد ضغوط علنية من الشركة الكندية، عقب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين خلال سباق فويلتا بإسبانيا، استهدفت الفريق بسبب ارتباطه "بإسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات