حملة اعتقالات ومداهمات متواصلة في الضفة الغربية

08 نوفمبر 2025 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش واقتحام للمنازل، واعتداءات على الأهالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحاجة أم عامر العيسة، والدة الشاب عبد السلام العيسة، في بلدة صانور جنوب جنين، في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، كما اعتقلت المواطن حمدان أبو الحج ونجله بعد اقتحام منزلهما في بلدة كوبر شمال رام الله.

وتأتي هذه المداهمات في إطار حملة الاعتقالات اليومية التي تشنها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تصاعد وتيرة الانتهاكات والملاحقات بحق الفلسطينيين

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة

