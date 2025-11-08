ارتقى شهيدان، ظهر السبت، إثر استهداف مسيرة "إسرائيلية" مركبة في منطقة راشيا الوادي في البقاع اللبناني.

وقالت مصادر محلية، إن مسيرة "إسرائيلية" قصفت المركبة على الطريق بين راشيا الوادي وشبعا، ما ادى لارتقاء شهيدين.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب سبعة لبنانيين، إثر غارة جوية "إسرائيلية" استهدافت مركبة في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية، بأن مسيرة الاحتلال شنت غارة على مركبة بالقرب من مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية‘ إصابة 7 مواطنين في غارة من مسيرة الاحتلال على سيارة في بنت جبيل جنوبي البلاد، فيما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة أدت إلى وقوع 7 إصابات، دون أنباء عن شهداء أو هوية المستهدفين حتى اللحظة.

وفي آخر الاعتداءات، شن الاحتلال، الخميس، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبية في لبنان، في أوسع هجوم منذ سريان الاتفاق، وضمن تصعيد لافت تشهده الحدود منذ أسابيع.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت "إسرائيل" عدوانا على لبنان، تحوّل في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات