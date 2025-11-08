"القسَّام" و"السَّرايا" تُسلمان جثة أسير "إسرائيلي" للصليب الأحمر

فلسطين أون لاين

08 نوفمبر 2025 . الساعة 07:15 بتوقيت القدس
عناصر المقاومة خلال عملية البحث عن جثث أسرى الاحتلال في غزة

سلَّمت كتائب القسَّام وسرايا القدس، أمس الجمعة، جثة أسير "إسرائيلي"، للصليب الأحمر في قطاع غزَّة.

وأعلن الاحتلال "الإسرائيلي"، أنه تسلَّم جثة أحد أسراه القتلى في قطاع غزة، عبر طواقم الصليب الأحمر الدولي.

وفي وقت سابق مساء الجمعة، قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" إنها تعتزم، مع "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال في قطاع غزة.

ومنذ أيام ترافق عناصر من القسام الصليب الأحمر الدولي في حي الشجاعية للبحث عن جثث لأسرى الاحتلال وتسليمها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويوم الأربعاء، سلمت كتائب القسام جثة أحد جنود الاحتلال "الإسرائيلي" القتلى شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

والسبت الماضي، أكدت القسام "جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن"، مطالبة الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"توفير المعدات والطواقم اللازمة وتجهيزها للعمل على انتشال الجثث كافة في وقت متزامن".

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #الصليب الأحمر #الحرب على غزة #سرايا القدس #طوفان الأقصى #جثث أسرى الاحتلال

