أونروا: واحد من كلِّ 5 أطفال في غزَّة حرم من اللَّقاحات الأساسيَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن واحدا من كل 5 أطفال في قطاع غزة، فاتته اللقاحات الأساسية خلال عامين، وذلك جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت "أونروا" في بيان لها اليوم الجمعة، أن التقارير تفيد بأن طفلا من كل 5 أطفال في غزة فاتته اللقاحات الأساسية.

ويشكّل الأطفال ما نسبته 47% من إجمالي السكان في قطاع غزة بواقع 0.98 مليون نسمة، وفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في نيسان/ أبريل الماضي.

يأتي ذلك تزامنًا مع استعداد وزارة الصحة في قطاع غزة، بالتعاون مع وكالة "الأونروا" ومنظمات محلية ودولية، لإطلاق حملة تطعيم استدراكية للأطفال دون سن الثالثة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان، إن الحملة ستستمر 10 أيام وتُنفّذ على ثلاث مراحل يفصل بين كل منها شهر.

وأشارت الأونروا، إلى تأهيل نحو 150 مركزاً صحياً تتبع لوزارة الصحة والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسات شريكة أخرى، لتعويض النقص الكبير في جرعات اللقاح الأساسية وتعزيز المناعة المجتمعية بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية على القطاع، الذي أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الأطفال من اللقاحات الأساسية.

وأوضحت الوكالة أن الهدف هو استكمال برنامج التحصين الوطني للأطفال الذين لم يتلقوا لقاحاتهم، مؤكدة أن التطعيم يمثل "خط الدفاع الأول والأخير ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال".

من جهتها، دعت وزارة الصحة سكان القطاع إلى التعاون مع الفرق الطبية خلال الحملة الجديدة واصطحاب أطفالهم لاستكمال التطعيمات.

وشددت الوزارة، عبر منصتها على "تليجرام"، أن حماية الأطفال من الأمراض تتطلب استكمال جرعاتهم الأساسية.

على مدار عامين، ارتكبت (إسرائيل) منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا واعتقالًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.