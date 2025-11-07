فلسطين أون لاين

07 نوفمبر 2025 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
حماس: تطبيع كازاخستان مع الاحتلال بمثابة تبييض لجرائم الإبادة بغزّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما أعلنته كازاخستان اليوم عن الانضمام إلى ما يسمى "الاتفاق الإبراهيمي" وتعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، خطوة مرفوضة ومستهجنة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الخطوة تأتي بمثابة تبييض لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي وقت تزداد فيه العزلة الدولية على الكيان الفاشي وقادته مجرمي الحرب المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت حماس، جميع الدول، وخاصة الدول العربية والإسلامية، بقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، وعدم الانخراط في أية مشاريع تطبيعية معه.

كما دعت  الحركة، إلى العمل في المقابل على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، ومساندة نضاله العادل والمشروع حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 

