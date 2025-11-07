مقتل شابين من حيفا وطلعة عارة في جريمتين منفصلتين

قُتل شابان من مدينة حيفا، وقرية سالم في منطقة طلعة عارة، في جريمتين منفصلتين في وقت تتواصل فيه موجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بوتيرة غير مسبوقة.

وضحية الجريمة هو الشاب مراد يوسف (22 عامًا) من سكان حي الحليصة في حيفا.

وفي قرية سالم بمنطقة طلعة عارة، قُتل الشاب عبد الفتاح جمال صبيحات، بالرصاص وهو في طريقه إلى العمل، صباح اليوم الجمعة.

وأفادت الطواقم الطبية بإصابة شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، لا تبدو عليه أي علامات على الحياة، بجروح نافذة، وأقرّت وفاته في مكان الجريمة.

وصرح المسعف فوزي جبران: "كان المصاب فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده، بعد تورطه في حادثة عنف. أجرينا له الفحوصات الطبية، لكن للأسف كانت إصابته خطيرة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام 2025 ولغاية اليوم، إلى 219 جريمة قتل، في أعلى حصيلة سنوية تُسجَّل حتى اليوم، ما يعكس حالة الانفلات وغياب الردع.

