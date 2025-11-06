الإفراج عن الصحفي عامر أبو عرفة

فلسطين أون لاين

06 نوفمبر 2025 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
الصحفي عامر أبو عرفة
وكالات/ فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الصحفي عامر أبو عرفة (41 عاما) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واعتقل أبو عامر في الثامن من تشرين ثاني/نوفمبر 2023 بعد مداهمة منزل، حيث قضى عامين في سجون الاحتلال. 

وأصدر الاحتلال حكمًا بالسجن لمدة عامين على الصحفي أبو عرفة في الأول من كانون ثاني/يناير 2025 بالإضافة لغرامة مالية.

وأبو عرفة متزوج وأب لثلاثة أطفال، وسبق أن اعتقل بما مجموعه ثماني سنوات لدى الاحتلال الإسرائيلي، بدأت عام 2003، حيث أمضى أربع سنوات، وأعيد اعتقاله عام 2011، ليقضي في الاعتقال الإداري عامين أًخرين.

المصدر / وكالات
