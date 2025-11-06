فلسطين أون لاين

06 نوفمبر 2025 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عن 5 أسرى من قطاع غزة بعد شهور من اعتقالهم في سجون يعانون فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقال مكتب الأسرى، في منشور على "تلغرام": "وصول 5 أسرى لمستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال، قبل قليل".

ولا يزال يقبع في بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وأسماء الأسرى المحررين، الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، هم:

  1. كيان عماد محارب (24 عامًا) – من سكان الشمال.
  2. خليل محمود أحمد البريم (54 عامًا) – من سكان خانيونس.
  3. فادي عبد القادر زايد قديح (37 عامًا) – من سكان خانيونس.
  4. زكريا محمد العبد أبو لحية (33 عامًا) – من سكان خانيونس.
  5. عاهد أحمد محمد الداعور (50 عامًا) – من سكان الشمال.
