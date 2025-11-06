خلاف داخل "الأحزاب الحريدية" حول قانون التجنيد الجديد لدى الاحتلال

ترجمة عبد الله الزطمة

يواجه قانون التجنيد الجديد الذي طرحه عضو "الكنيست" بوعز بيسموث معارضة داخل صفوف "الأحزاب الحريدية"، إذ أعلنت حركة "أغودات إسرائيل" رفضها في هذه المرحلة دعم مشروع القانون، مؤكدة أنها غير ملزمة بقرارات الحاخامات الليتوانيين من حزب "ديغل هاتوراه" الداعم لمشروع بيسموث.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" العبري، اليوم الخميس، فإن الحزبين ينتميان إلى ائتلاف "يهدوت هتوراه" الذي يضم التيارين الليتواني والحريدي، غير أن الخلافات الداخلية بين الجانبين عادت إلى الواجهة بعد تصويت الحريديم – باستثناء عضو "الكنيست" يسرائيل آيشلر – ضد الائتلاف في جلسة سابقة، احتجاجاً على عدم تقديم مسودة قانون واضحة لتنظيم الخدمة العسكرية.

وتنتظر "أغودات إسرائيل" قرار الزعيمين الروحيين للطائفة الليتوانية، الحاخام دوف لانداو والحاخام موشيه هيلل هيرش، قبل اتخاذ موقف نهائي من القانون.

وأشارت مصادر في الحزب إلى أن القضايا الخلافية تتركز حول بند بصمات الأصابع وبعض التفاصيل الجانبية، لكنها لا تمس جوهر المشروع.

وأكد مسؤول في "أغودات إسرائيل" لصحيفة معاريف أن حزبه لن يلتزم بقرار الحاخامات الليتوانيين، قائلاً: "كما لم تكن ديغل ملزمة بقرارات مجلسنا، فنحن أيضاً غير ملزمين بقراراتهم. سنقيّم الموقف بأنفسنا، وإذا رأينا أن القانون لا يخدم جمهورنا، فلن نتردد في معارضته."

وبذلك، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموث تحدياً جديداً داخل الائتلاف الحاكم، في وقت تسعى الحكومة إلى تمرير قانون تجنيد يوازن بين متطلبات الجيش وحساسية التيارات الدينية.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين