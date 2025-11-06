فلسطين أون لاين

06 نوفمبر 2025 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
وفد قيادي من "حماس" يبحث مع رئيس الاستخبارات التركية تطورات تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزّة

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة الدكتور خليل الحية مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية السيد إبراهيم قالين أمس الأربعاء في إسطنبول.

وبحث اللقاء آخر التطورات السياسية والانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف الحرب على غزة، بما فيها استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح، وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية، واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية من صرف صحفي وشبكات الطرق والكهرباء وغيرها.

وشكر الحية لتركيا دورها في التوصل لاتفاق وقف الحرب، مؤكدًا أهمية استمرار أنقرة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في كل مناطق فلسطين المحتلة، وخاصة غزة.

كما وضع الحية الوزير التركي في صورة لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة التي جرت مؤخرا، وأكدت على مواصلة تنفيذ اتفاق وقف الحرب، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، والدخول في مرحلة التعافي المبكر، وبدء عملية إعمار شاملة، وتسليم إدارة غزة للجنة فلسطينية من المستقلين.

وشدد الحية على ضرورة ضغط الوسطاء وجميع الجهات الدولية المعنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

