فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزَّة

رويترز : واشنطن تستعدُّ لتأسيس وجود عسكريّ في دمشق

حماس: مشهد بن غفير في النقب تجسيدٌ صارخًا للإرهاب والعنجهية

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيِّين... تشريع للقتل بغطاء قانونيّ

المكتب الحكومي: ما دخل غزَّة من مساعدات لا يتجاوز 4,453 شاحنة منذ بدء وقف إطلاق النَّار

غزة و"وهم" وقف الحرب وانتهاء المجاعة...أية مسؤوليات على "ثلاثي الوساطة" و"مجموعة الثمانية"؟

مركز حقوقي: استمرار منع "إسرائيل" دخول الصحفيين الأجانب إلى غزَّة محاولة لمنع توثيق آثار الإبادة

قاسم:  كتائب القسَّام تخوض عملياتٍ أمنية دقيقة تتعلق بتسليم الأسرى

حزب الله يبعثُ رسالةً إلى الرئاسات اللبنانية الثلاث: المُقاومة حق مشروع

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

طقس فلسطين يوم الخميس 6 نوفمبر

06 نوفمبر 2025 . الساعة 07:37 بتوقيت القدس
...
خيام النازحين في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا ولطيفاً في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الجمعة، توقعت الأرصاد أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يحتمل أن تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة