"النصيرات" توقد شعلة عودة الحياة الرياضية لملاعب غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت

في أجواء رياضية غلب عليها طابع المحبة، أحيا نادي خدمات النصيرات الأمل بعودة النشاط إلى الملاعب، من خلال اليوم الرياضي الذي نظمه داخل صالته، بمشاركة 19 اتحاداً رياضياً، وبحضور نخبة من القيادات الوطنية والرياضية وجماهير غفيرة ملأت المدرجات.

وحضر الفعالية مندوبين عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الفلسطينية، وأعضاء الاتحادات المختلفة، ورؤساء عدد من الأندية والمؤسسات الرياضية، بالاضافة لأعضاء مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات.

وشهد اليوم الرياضي فعاليات متنوعة لـ19 لعبة واتحاد رياضي، شملت: كرة القدم البتر، كرة القدم، البلياردو، الصحن الطائر، كرة اليد، البلايستيشن، تنس الطاولة، البيسبول، ثني الذراعين، كمال الأجسام، القوة البدنية، سباق الدراجات، اختراق الضاحية، الجري، التايكواندو، الجمباز، شد الحبل، المصارعة الحرة، عرض الاسكيت، الشطرنج، وتنس كرة القدم.

ووجه الدكتور يحيى الخطيب مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي، على ما يقومون به من دور كبير، لخدمة المجتمع والأسرة الرياضية، مثمناً جهودهم في إنجاح اليوم الرياضي، الأول من نوعه بعد نهاية حرب الإبادة.

وأكد الخطيب، أن الرياضيين سيبقون مفخرة يتغني بها الجميع، حيث تجمعهم المحبة والألفة، كما أنهم يرسخون الوحدة على أرض الواقع.

من جانبه، قال الدكتور حسام أبو دلال نائب رئيس نادي خدمات النصيرات، خلال حديث لـ "فلسطين أون لاين"، أن النادي أخذ على عاتقه إعادة الحياة الرياضية للملاعب من جديد، وبدأ بتنفيذ ذلك على أرض الواقع من خلال إقامة اليوم الرياضي، الذي شارك فيه ما يقارب 250 رياضيا.

وأضاف: "رغم الدمار والمعاناة، أصرت الأسرة الرياضية على عودة النشاط، في رسالة تحدٍ وصمود، أن الشعب الفلسطيني لم ولن يستسلم، ويحب الحياة كم باقي شعوب العالم".

وطالب أبو دلال، المؤسسات أن تقف بجانب الأندية ودعمها للقيام بواجبها، لأن الرياضة باتت جزء أساسي من حياة المجتمع.

الحكم رمضان صبرة، أحد المشاركين في هذا المهرجان الرياضي، والذي بترت قدمه خلال الحرب، عبر عن فخره وسعادته بهذا الحدث الذي جمع عدد كبير من الرياضيين، في أجواء من الوحدة والتحدي والأمل.

وأشار صبرة، إلى أن اليوم الرياضي، أعاد للأذهان الأجواء الجميلة، المفعمة بالحيوية والنشاط، بعيدا عن الحرب والقتل والدمار، متمنيا أن تنطلق عجلة النشاط الرياضي، رغم أنه سيكون على المدرجات بعيدا عن أرض الملعب بسبب الإصابة.

إدارة نادي خدمات النصيرات وعدت، أنها ستواصل مسيرتها في دعم الحركة الرياضية وتنظيم الأنشطة الهادفة، لتبقى الرياضة الفلسطينية رسالة صمود وأمل تنبض بالحياة رغم كل الصعاب.

المصدر / فلسطين أون لاين