تجمع العشائر يطالب بآليَّة وطنيَّة عادلة لتوزيع المساعدات في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

طالب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جميع المؤسسات الإغاثية والإنسانية العاملة في القطاع باعتماد منظومة وطنية موحدة لتوزيع المساعدات، بما يضمن وصول الدعم إلى جميع المتضررين دون استثناء أو تمييز.

وقال التجمع في بيانٍ صحافي، إن من الضروري زيادة عدد نقاط التوزيع وتحديد مواعيدها ومواقعها بشكل واضح، على أن يتم إبلاغ المستفيدين عبر رسائل نصية مباشرة حفاظًا على كرامتهم وخصوصيتهم.

وأكد البيان، على أهمية تمكين الجمهور من الاطلاع على قوائم المؤسسات المستلمة للمساعدات وكمياتها وآليات توزيعها، تعزيزًا لثقة المواطنين وتعميقًا للرقابة المجتمعية.

وأضاف، أنه من المهم توسيع دائرة الشراكات والتنسيق مع المؤسسات المحلية الفاعلة في مختلف المحافظات الفلسطينية، لضمان شمولية الخدمة وعدالتها في جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضح أن هذه المطالب تأتي في ضوء ورود شكاوى وملاحظات من الأسر والعائلات الفلسطينية وهيئات الرقابة المجتمعية بشأن آليات سير عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، وما يرافقها أحيانًا من تباين في المعايير أو ضعف في التنظيم والإشراف.

وشدد التجمع، على أن إدارة ملف المساعدات تتطلب رؤية وطنية موحدة تحافظ على كرامة المواطن، وتحقق العدالة في التوزيع، وتُعزز قيم الثقة والشفافية والمساءلة في العمل الإنساني داخل قطاع غزة.