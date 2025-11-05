مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت، أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وشهد شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تصاعدًا لافتًا في انتهاكات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحقّ المسجد الأقصى في القدس المحتلة، إذ ارتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد بنسبة 130% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 10,822 مستوطنًا "إسرائيليا".

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات