فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة عاملين باعتداء الاحتلال عليهما في الرام بالقدس المحتلة

قانون إعدامِ الأسرى ! (مطلوب مؤسسة هند رجب ثانية لحمل ملف جرائم ابن غفير دوليا بحق أسرانا)

توضيح حول معايير استفادة الأسر من كشف الشوادر لدى الأونروا

عاصفةٌ سياسيَّة تتصدَّر الإعلام العبري عقب فوز ممداني.. لماذا خافت "تل أبيب"؟

الاحتلال يواصل خرقه لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار.. غارات وعمليات نسف في قطاع غزَّة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رابط المدرسة التعويضية للطلبة غير الملتحقين بالأعوام الدراسية السابقة بمحافظات غزة

ترامب يعلِّق على فوز زهران ممداني ويُبرِّر خسارة الجمهوريين.. ما الذي قاله؟

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس والداخل

طقس فلسطين: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

05 نوفمبر 2025 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
...
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت، أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم. 

وشهد شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تصاعدًا لافتًا في انتهاكات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحقّ المسجد الأقصى في القدس المحتلة، إذ ارتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد بنسبة 130% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 10,822 مستوطنًا "إسرائيليا".

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة