فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طقس فلسطين: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

الطبيب أحمد مهنا يروي تفاصيل رحلة العذاب داخل سجون الاحتلال

مقابر غزة تنبض بالحياة... نازحون يعيشون بين الموتى

بعد 25 يوماً من وقف النار.. الاحتلال يواصل حربه بوجه جديد في غزة

الطفلة صقر.. سوء التغذية يفتك بجسدها ونفسيتها

زهران ممداني عمدة لنيويورك

نحو 11 ألف مستوطن "إسرائيلي" اقتحموا المسجد الأقصى خلال أكتوبر الماضي

الوفرة بلا شراء.. ضعف القدرة الشرائية يخنق أسواق غزة رغم تدفق البضائع

"مجاعة مقنعة".. غزة تأكل من فتات المساعدات

تقارير تكشف جرائم الدعم السريع بالفاشر ودعوات لتصنيفها "إرهابية"

طقس فلسطين: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

05 نوفمبر 2025 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
...
ظروف صعبة داخل خيام النزوح جراء اهترائها في ظل تعنت الاحتلال في إدخال الخيام والمساعدات اللازمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حاراً الى شديد الحرارة وجافًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائمًا جزئيا معتدلاً في المناطق الجبلية، دافئاً في بقية المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #الحرب على غزة #درجات الحرارة #الإبادة الجماعية #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة