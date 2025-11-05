طقس فلسطين: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حاراً الى شديد الحرارة وجافًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائمًا جزئيا معتدلاً في المناطق الجبلية، دافئاً في بقية المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات