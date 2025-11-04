أمير قطر يدعو المجتمع الدوليّ لتقديم الدعم للشَّعب الفلسطيني وإعادة الإعمار

فلسطين أون لاين

04 نوفمبر 2025 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
...
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلّفها العدوان "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

ودعا أمير قطر بكلمته في افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في الدوحة المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار.

كما عبر الشيخ تميم عن إدانته القاطعة للفظائع التي ارتُكبت في مدينة الفاشر، وقال "آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه".

وأكد أنه "لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام والاستقرار، ونؤمن بأن السلام الدائم هو العادل".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من الحرب العدوانية والتدميرية "الإسرائيلية" التي تعرض لها القطاع وأسفرت عن ارتقاء قرابة الـ 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#أمير قطر #وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

