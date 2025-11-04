بينهم 3 أشقاء.. الاحتلال يعتقل 5 صيادين من بحر مدينة غزّة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، خمسة صيادين من بحر مدينة غزة، في خرقٍ جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر، إن زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت خمسة صيادين من بحر مدينة غزة وهم : محمد رشاد الهسي، وعلاء رجب الهسي، محمد أحمد طلبه، ومحمود رشاد الهسي، وأحمد رشاد الهسي.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم، ولكن بعد السابع من أكتوبر عام 2023 منعت الصيادين من ممارسة الصيد، وأعدمت الكثير منهم، ودمرت جميع القوارب، ما اضطرهم إلى الصيد تحت ظروف غاية في الخطورة، لسد احتياجات أسرهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من الحرب العدوانية والتدميرية "الإسرائيلية" التي تعرض لها القطاع وأسفرت عن ارتقاء قرابة الـ 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح.

المصدر / فلسطين أون لاين