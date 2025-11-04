فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بينهم 3 أشقاء.. الاحتلال يعتقل 5 صيادين من بحر مدينة غزّة

"أونروا" تطالب بالسَّماح بإدخال المساعدات والخيام إلى قطاع غزَّة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"

الشتاء يطل بهموم ثقيلة على خيام النازحين

انتخابات عمدة نيويورك والأنظار تتَّجه نحو المُرشّح المُسلم الأوفر حظًّا.. من هو زهران ممداني؟

الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات والمُداهمات في الضفة الغربية

مستوطنون يضرمون النار في أشجار الزيتون جنوب بيت لحم

بعد حرب الإبادة الجماعية.. حقوقي فلسطيني يدعو لإنشاء سجل وطني للمفقودين

مظاهرة احتجاجية في اليونان عقب وصول سفينة تقلُّ سياحًا "إسرائيليين"

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

04 نوفمبر 2025 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
...
10,822 مستوطناً اقتحموا الأقصى في أكتوبر الماضي

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفقًا لتقرير محافظة القدس الذي وصف الانتهاكات "الإسرائيلية" خلال أكتوبر الماضي بـ"غير المسبوقة"، فقد اقتحم المسجد الأقصى 10,822 مستوطنًا، أدوا صلوات جماعية وغناءً ورقصًا وارتدوا زيّ كهنة "الهيكل" خلال عيدي الغفران والعُرش، في انتهاك واضح للوضع القانوني والتاريخي القائم.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #عيد العرش #انتهاكات في القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة