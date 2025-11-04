مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وفقًا لتقرير محافظة القدس الذي وصف الانتهاكات "الإسرائيلية" خلال أكتوبر الماضي بـ"غير المسبوقة"، فقد اقتحم المسجد الأقصى 10,822 مستوطنًا، أدوا صلوات جماعية وغناءً ورقصًا وارتدوا زيّ كهنة "الهيكل" خلال عيدي الغفران والعُرش، في انتهاك واضح للوضع القانوني والتاريخي القائم.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات