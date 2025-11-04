الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات والمُداهمات في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

04 نوفمبر 2025 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
تصاعُد حملات الاعتقال والمداهمة في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملتها الواسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، والتي تخللتها مداهمات وتخريب للمنازل واعتقال عدد من الشبان، بينهم أسرى محررون.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومحيطها، واعتقلت ثمانية مواطنين.

حيث اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق المدينة، واعتقلت خمسة شبان هم: يامن فارس حنني، ومحمد ماجد حنني، وعماد عبد الرازق حنني، وربحي أحمد مليطات، وفاير محمد فايز حنني، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

كما اقتحمت قوات خاصة مخيم بلاطة، واعتقلت الشاب معاوية أبو زيتون بعد محاصرة منزله وتكسير محتوياته، وداهمت حي المساكن الشعبية واعتقلت الشاب قيس الأشقر، فيما اعتُقل أحمد كوسا من شارع فطاير في المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد هريش من بلدة بيتونيا غرب المدينة، كما اعتقلت الشابين نبيل العبد وحمزة عواد من بلدة كوبر شمال رام الله، فيما اقتحمت بلدة ترمسعيا دون تسجيل اعتقالات.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، واعتقلت الشابين مأمون يعقوب وأحمد حسام عجوز من ضاحية اكتابا شرق المدينة.

وفي قلقيلية، اعتُقل الشاب مالك الأقرع خلال اقتحام قوات الاحتلال أحياء متفرقة في المدينة.

أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد دعيس الحسيني من المدينة، وبشير صلاح ارزيقات من بلدة تفوح غرب المحافظة، بعد اقتحام منازلهما. كما فتّشت عدة محلات في بلدة دورا وعبثت بمحتوياتها، ونصبت حواجز عسكرية وأغلقت الطرق بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وتمركزت في عدد من أحيائها، وداهمت منزل الأسير عيسى البطاط وفتشته، قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار الحملة اليومية التي يشنّها الاحتلال بحق المواطنين في مختلف المحافظات، والتي تترافق مع اعتداءاتٍ وتخريبٍ واسعٍ للممتلكات، وتضييقٍ مستمرٍّ على الحركة في الطرق والمداخل الرئيسة للمدن والبلدات الفلسطينية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
