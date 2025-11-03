(10) شهداء في غزَّة... وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 238 شهيدًا، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من الشهر ذاته.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 شهداء، بينهم شهيدان جديدان، فيما تم انتشال 8 جثامين من تحت أنقاض منازل مدمّرة.

ووفق وزارة الصحة، تم خلال الأسابيع الماضية انتشال نحو 510 جثامين لفلسطينيين استُشهدوا في الطرقات أو بالقرب من منازلهم المدمّرة.

كما جددت الوزارة التأكيد على أن مئات الضحايا ما زالوا تحت الركام نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، مشيرة إلى عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب منع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة وآليات الإنقاذ.

وفي السياق، أكدت أنه تم استلام 45 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 270 جثماناً.

ومن أصل 270 جثمانًا، تم التعرف على 78 جثمانًا فقط، فيما تواصل الطواقم الطبية إجراءاتها لاستكمال عمليات فحص وتوثيق وتسليم الجثامين لذويها، وفقا للوزارة.

وفي 28 أكتوبر الماضي، أفادت الوزارة بأن إجمالي ما تم التعرف عليه من الجثامين المستلمة من جيش الاحتلال، والبالغة آنذاك 195، يبلغ 75 جثمانا.

ووفق بيان اليوم، فإن وزارة الصحة تعرفت في الأيام الأخيرة على هويات 3 جثامين إضافيين فقط، وذلك لعدم وجود ملامح الجثامين المستلمة حيث يكون بعضها قد تحلل، والآخر طُمست ملامحه تحت التعذيب والحرق والتنكيل الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيانات سابقة أن الجثامين التي تتسلمها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحمل آثار تنكيل، تشمل الضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، وتغير ملامح الوجه، ودون أسماء، فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بأن بعض الجثامين تعرضت للحرق أو الدهس تحت جنازير الآليات.

وجاء تسليم هذه الجثامين، غداة تسليم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، جثامين 3 إسرائيليين تم انتشالهم من غزة، وذلك في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار بدأت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر الماضي.