فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: قانون إعدام الأسرى تجسيدٌ للوجه الفاشي للاحتلال

رابط تحديث بيانات طلبة توجيهي 2006 و2007 – ينتهي غدًا الساعة 12 ظهرًا

شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال على قطاع غزَّة

تصعيدٌ استيطانيٌ واعتقالات متواصلة.. 287 يومًا من العدوانِ على جنين

شيطنة المقاومة... لوم الضحية

رابط تسجيل الأيتام الجدد في جمعية بناء التنموية بقطاع غزة

الاحتلال يهدم منزلًا في بيت لحم

الصحة تُطلق حملة تطعيم للأطفال دون 3 سنوات بغزة

"الكنيست" يُصدِّق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين

"قضية فساد بالغة الخطورة".. شرطة الاحتلال تداهم مكاتب "الهستدروت" وتعتقل مسؤولين كبار

رابط تسجيل الأيتام الجدد في جمعية بناء التنموية بقطاع غزة

03 نوفمبر 2025 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
...
صورة توضح نموذج التسجيل الإلكتروني للأيتام الذي أطلقته جمعية بناء التنموية

رابط تسجيل الأيتام الجدد في جمعية بناء التنموية بقطاع غزة

أعلنت جمعية بناء التنموية في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل للأيتام الجدد خلال الحرب الإسرائيلية الجارية، عبر رابط إلكتروني مخصص، يتيح للأسر تعبئة بياناتهم بسهولة عبر الإنترنت.

وأوضحت الجمعية أن نموذج التسجيل الإلكتروني يتضمن إدخال اسم اليتيم وولي الأمر، ورقم هوية ولي الأمر، وصلة القرابة، إضافة إلى بيانات التواصل والمحافظة، وذلك بهدف تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام في مختلف محافظات القطاع.

اقرأ أيضا: رابط تحديث البيانات الشخصية وتعديل المندوب لدى وكالة الأونروا

ودعت جمعية بناء التنموية أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم الأيتام إلى إتمام تعبئة النموذج الإلكتروني قبل انتهاء فترة التسجيل، مشددة على ضرورة إدخال البيانات بدقة لضمان اعتماد الطلب. كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجمعية على تسهيل وصول الدعم والرعاية إلى الفئات الأكثر احتياجًا ضمن برامجها التنموية المستمرة في قطاع غزة.

📌 رابط التسجيل الرسمي: اضغط هنا للتسجيل في جمعية بناء التنموية للأيتام الجدد

المصدر / فلسطين أون لاين 
#تسجيل أيتام #رابط تسجيل الأيتام #جمعية بناء التنموية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة