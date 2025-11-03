رابط تسجيل الأيتام الجدد في جمعية بناء التنموية بقطاع غزة

أعلنت جمعية بناء التنموية في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل للأيتام الجدد خلال الحرب الإسرائيلية الجارية، عبر رابط إلكتروني مخصص، يتيح للأسر تعبئة بياناتهم بسهولة عبر الإنترنت.

وأوضحت الجمعية أن نموذج التسجيل الإلكتروني يتضمن إدخال اسم اليتيم وولي الأمر، ورقم هوية ولي الأمر، وصلة القرابة، إضافة إلى بيانات التواصل والمحافظة، وذلك بهدف تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام في مختلف محافظات القطاع.

ودعت جمعية بناء التنموية أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم الأيتام إلى إتمام تعبئة النموذج الإلكتروني قبل انتهاء فترة التسجيل، مشددة على ضرورة إدخال البيانات بدقة لضمان اعتماد الطلب. كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجمعية على تسهيل وصول الدعم والرعاية إلى الفئات الأكثر احتياجًا ضمن برامجها التنموية المستمرة في قطاع غزة.

📌 رابط التسجيل الرسمي: اضغط هنا للتسجيل في جمعية بناء التنموية للأيتام الجدد

المصدر / فلسطين أون لاين