اكتشاف علمي: مضاد حيوي "خارق" بقوة تفوق المعهود بـ 100 مرة

في تطور علمي غير متوقع، كشف باحثون من جامعتي وُروِك البريطانية وموناش الأسترالية عن اكتشاف مضاد حيوي جديد يمتلك فعالية هائلة تصل إلى مئة ضعف مقارنة بالمضادات المعروفة، لا سيما في مواجهة السلالات البكتيرية المقاومة للأدوية مثل MRSA وVRE. يوصف هذا الإنجاز بأنه كان "مختبئًا على مرأى من الجميع"، وقد يمثل نقطة تحول حاسمة في الأزمة العالمية المتصاعدة لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

"لاكْتون ما قبل الميثيلينوميسين C"

تم اكتشاف المركب الجديد الذي يحمل اسم "لاكْتون ما قبل الميثيلينوميسين C" (Pre-Methylenomycin C Lactone) أثناء دراسة معمقة للمسار الحيوي لإنتاج المضاد المعروف الميثيلينوميسين A، الذي تم عزله قبل أكثر من خمسين عامًا. الغريب أن أحدًا لم يقم باختبار المركبات الوسيطة التي تتشكل خلال عملية إنتاجه.

قام الفريق البحثي بحذف بعض الجينات المسؤولة عن التصنيع الحيوي، مما أدى إلى الكشف عن مركبين وسيطين جديدين، أظهر أحدهما، وهو "لاكْتون ما قبل الميثيلينوميسين C"، نشاطًا ملحوظًا يفوق المضاد الأصلي بكثير، وفقًا لما نقله موقع scitechdaily.

فعالية استثنائية

أوضح البروفيسور غريغ تشاليس من جامعة وُروِك، وأحد قادة البحث، أن الاختبارات المعملية أثبتت أن المركب الجديد يتفوق على الميثيلينوميسين A بـ أكثر من مئة مرة في مكافحة طيف واسع من البكتيريا الموجبة الغرام.

تبرز قوة المركب بشكل خاص ضد سلالات خطيرة كـ Staphylococcus aureus وEnterococcus faecium، التي تسبب عدوى MRSA وVRE - وهما من المسببات الرئيسية للعدوى المقاومة في المستشفيات على مستوى العالم.

المفاجأة الكامنة في الطبيعة

ما زاد من دهشة العلماء هو مصدر هذا الاكتشاف. أشارت الدكتورة لونا الخلف، الأستاذة المساعدة والمشاركة في الدراسة، إلى أن البكتيريا المنتجة للمركب هي Streptomyces coelicolor، وهي من أكثر الأنواع المدروسة بعمق منذ الخمسينيات.

علّقت الدكتورة الخلف بالقول: "إنه لأمر مدهش أن نعثر على مضاد حيوي جديد في كائن حي كنا نعتقد أننا نعرفه تمامًا".

الأهم هو أن هذا المركب الجديد لم يُظهر أي دلائل على تطور مقاومة ضده من قبل البكتيريا، حتى في الظروف التي تصبح فيها البكتيريا مقاومة لعقار "فانكوميسين"، الذي يُعتبر الملاذ الأخير لعلاج عدوى Enterococcus. هذا الأمر يمنح "لاكْتون ما قبل الميثيلينوميسين C" أملًا حقيقيًا لمواجهة أزمة مقاومة المضادات الحيوية التي تحصد أرواح 1.1 مليون شخص سنويًا.

تصنيع واسع النطاق

الخطوة التالية للباحثين هي الشروع في تجارب ما قبل سريرية لتقييم سلامة وفعالية المركب. في موازاة ذلك، نجح فريق جامعة موناش، بقيادة البروفيسور ديفيد لابتون، في تطوير طريقة تصنيع قابلة للتوسع تتيح إنتاج كميات كبيرة من المركب.

وصرّح البروفيسور لابتون بأن هذه الطريقة ستسمح أيضًا بتصنيع نسخ معدلة لفهم آلية عمله بدقة وتحسين خصائصه الدوائية.

يطمح العلماء أن يفتح هذا الاكتشاف مسارًا جديدًا للبحث عن المضادات الحيوية، بالتركيز على دراسة المركبات الوسيطة في العمليات البيولوجية الطبيعية، بدلاً من حصر البحث في المنتجات النهائية. فربما تحمل هذه المراحل "الخفية" في الطبيعة مفاتيح لعلاجات أقوى.

بفضل بساطة تركيبته وقوته ويسر تصنيعه، يعتبر هذا المركب مرشحًا واعدًا ليصبح مضادًا حيويًا رائدًا من شأنه أن يغير قواعد المعركة الطبية الحديثة ضد الجراثيم المقاومة.

