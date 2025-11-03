فلسطين أون لاين

03 نوفمبر 2025 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
الصحة تُطلق حملة تطعيم للأطفال دون 3 سنوات بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، انطلاق حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، وذلك بالتعاون مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ التطعيم يشكل خط الدفاع الأول والأخير ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات الأساسية.

ودعتْ أولياء الأمور إلى التعاون مع الفرق الصحية وإحضار أطفالهم لاستكمال جرعاتهم، مع إحضار بطاقة التطعيم إذا وجدت، لضمان تسجيل الجرعات بشكل دقيق.

 

وتبدأ الحملة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ولمدة عشرة أيام، على ثلاث مراحل بفاصل زمني قدره شهر بين كل مرحلة وأخرى، وتشمل جميع مراكز الرعاية الصحية البالغ عددها 150 مركزًا في محافظات قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
