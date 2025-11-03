فلسطين أون لاين

طقس فلسطين اليوم الاثنين 3 نوفمبر

03 نوفمبر 2025 . الساعة 07:42 بتوقيت القدس
ظروف قاسية يعيشها أهالي غزة داخل الخيام مع اقتراب فصل الشتاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا لطيفًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا و يطرأ ارتفاع طفيف  درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (6-7) درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

