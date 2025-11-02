القسام: سنسلم جثث 3 أسرى إسرائيليين عُثر عليهم داخل نفق جنوب غزة

فلسطين أون لاين

02 نوفمبر 2025 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، أنها تعتزم تسليم جثث ثلاثة أسرى إسرائيليين، عُثر عليهم مؤخرًا في أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان صحافي، مساء اليوم، "سنسلم عند الساعة الثامنة مساء اليوم جثث ثلاثة أسرى إسرائيليين عثرنا عليها في مسار أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة".

أكدت مصادر محلية، الأحد، أن حركة حماس رفقة الصليب الأحمر الدولي انتشلوا جثة قائد اللواء الجنوبي بجيش الاحتلال أساف حمامي من منطقة في شرق خانيونس جنوبي غزة.

ويعد أشرف حمامي واحدا من أبرز القادة العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 اكتوبر 2023، وحينها قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "وصلتنا أخبار محزنة للغاية وهي أن العقيد أساف حمامي سقط في القتال في السابع من أكتوبر"، وذلك في مؤتمر صحفي.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل العقيد أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي نفذته المقاومة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس" إن "العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط) قتل في 7 أكتوبر، وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة."

والخميس، سلمت حماس رفات أسيرين من غزة إلى إسرائيل عبر الصليب الأحمر، وهما عميرام كوبر، وساهر باروخ، بعد التعرف عليهما رسميا من جانب السلطات الإسرائيلية.

وسلمت حماس منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 19 أسيرا من أصل 28.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتؤكد حركة حماس أنها تواصل العمل على إغلاق ملف الأسرى بالكامل، مشيرة إلى أن العثور على بقية الجثامين يتطلب معدات هندسية وآليات متخصصة للوصول إلى مواقع دفنها في المناطق المدمّرة.

وتسبّبت الحرب التي شنّها الاحتلال بدعم أمريكي في استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، وإصابة 170 ألفاً آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.

