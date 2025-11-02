مباحث التموين برفح تضبط مواد تموينية وتوقف تجار مخالفين

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت دائرة مباحث التموين بشرطة محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، يوم الأحد، أنها نفذت إجراءات تفتيشية مكثفة في مناطق اختصاصها بمواصي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من التجار المخالفين، في إطار جهودها لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار.

وحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بغزة، جرى خلال هذه الإجراءات، توقيف 5 تجار وتحرير تعهدات بحق 12 آخرين بعد استدعائهم، ضمن مساعي المباحث لمنع الاحتكار وضمان التزام الجميع بتسعيرة وزارة الاقتصاد الوطني.

وأكدت المباحث أن جميع المواد المضبوطة تم بيعها في الأسواق بالسعر الرسمي، بما يساهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

وأضافت أن الأجهزة المختصة تواصل رقابتها المكثفة على الأسواق، متوعدةً باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يستغل الأوضاع الاقتصادية أو يمس بحقوق المستهلكين.

ودعت مباحث التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار عبر الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).