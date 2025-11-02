4 شهداء و3 جرحى في غارة للاحتلال استهدفت مركبة جنوبي لبنان

استشهد 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان ليل السبت – الأحد، مع تصاعد وتواصل خروقات وهجمات الاحتلال في الأراضي اللبنانية.

وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن "مسيّرة إسرائيلية نفذت قرابة الساعة العاشرة والثلث من مساء اليوم، غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رباعية الدفع على طريق دوحة كفر رمان عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر رمان".

وذكرت مصادر صحفية لبنانية أن الغارة أسفرت عن عدد من المصابين، وقد وصلت فرق الإسعاف إلى المكان وعملت على نقلهم إلى أحد المشافي؛ قبل الإعلان لاحقا عن استشهاد 4 منهم.

وزعم مصدر أمني إسرائيلي، إن المستهدف في الغارة هو عنصر في وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله؛ بحسب ما أوردت إذاعة جيش الاحتلال.

ورصد في وقت سابق من مساء أمس السبت تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء مدينة صور وقرى القضاء؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

وأصيب في وقت سابق السبت شخص بجروح في غارة للاحتلال على بلدة كفرصير قضاء النبطية؛ وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

ويعلن جيش الاحتلال بشكل يومي عن تنفيذ هجمات في لبنان، يقول إنها تستهدف مواقع وعناصر لحزب الله.

وبحسب ما أوردت صحيفة لبنانية أمس السبت، فإن مصر قدمت مقترحا هذا الأسبوع لإنهاء التصعيد والهجمات الإسرائيلية، ويتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة أكثر من 3 شهور.

وينص المقترح، على أن يوقف الاحتلال هجماته بشكل تام، وستفرج عن مئات الأسرى اللبنانيين من سجونها، مقابل انسحاب كامل لحزب الله من جنوب نهر الليطاني.

كما ستقوم مصر بإجراء محادثات مباشرة مع قيادة حزب الله من أجل التوصل إلى صيغة "سياسية – أمنية" برعاية دولية بشأن سلاحه شمال نهر الليطاني، وفي المقابل سينسحب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي لا يزال يحتلها في جنوب لبنان.

وفي المرحلة الأخيرة سيتم ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل؛ بحسب المقترح المصري المقدم لبيروت.

ويأتي ذلك في وقت تصعد فيه قوات الاحتلال ضد لبنان للضغط على السلطات بنزع سلاح حزب الله، فيما تدعو واشنطن لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة مع الأسرى من أجل احتواء التصعيد.

وحضّ المبعوث الأميركي توماس باراك، لبنان السبت على إجراء مفاوضات مباشرة مع (إسرائيل)، محذرا بأنه "لا وقت أمام لبنان، وعليه نزع السلاح بسرعة" في إشارة إلى حزب الله، مضيفا "إذا كنتم تريدون القيام بذلك، فسنساعدكم. وسنضغط على (إسرائيل) لتكون معقولة".

وتواجه بيروت "ذروة الضغوط" الإسرائيلية والأميركية والدولية، وباتت أمام اختيار بين القبول بالشروط التي تسعى تل أبيب وواشنطن إلى فرضها، أو "التصعيد الكبير"، حال الرفض، فيما تبحث خياراتها بغية الخروج بموقف لبناني موحد؛ وفي المقابل تبحث إسرائيل تكثيف هجماتها في لبنان بادعاء نجاح حزب الله في تعزيز قوته.

المصدر / فلسطين أون لاين