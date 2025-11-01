الاحتلال يقتحم شمال الضفة وسط عرقلة لحركة المواطنين

وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من عمليات الاقتحام في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، حيث توغلت آلياتها في طوباس والمغير وسلواد، وسط انتشار كثيف لجنودها وعرقلة حركة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة دوريات إسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس من مدخلها الشمالي قادمة من جنين، وتمركزت في الشارع الرئيسي، ما تسبب بإعاقة حركة المركبات وانتشار فرق مشاة في أحياء عدة. ويعد هذا الاقتحام هو الثالث للمدينة خلال اليوم ذاته.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، دون أن يُبلّغ عن إصابات أو اعتقالات، وفق ما أفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا.

المصدر / فلسطين أون لاين