إصابة 3 فلسطينيات وإحراق مركبات في هجمات للمستوطنين بالضفة

أصيبت ثلاث مواطنات، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين عليهن، في قرية تل غرب نابلس، فميا هاجم آخرون مركبات ومنازل جنوبي المدينة وأحرقوا مركبات في قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت 3 مواطنات إلى المستشفى، جراء تعرضهن للضرب من قبل المستوطنين.

في حين، هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات ومنازل المواطنين، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين، هاجموا المركبات ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، ما أدى لتحطم عدد منها، وأزمة سير خانقة.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، بأن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين بالحجارة على طول الطريق "الالتفافي" القريب من مستوطنة "يتسهار".

وفي قلقيلية أحرق مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبتين في قرية فرعتا، شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "حفات جلعاد"، المقامة على أراضي قرية تل غرب نابلس، وفرعتا وجيت شرق قلقيلية، هاجموا المنطقة الشرقية من قرية فرعتا، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأضرموا النار في مركبتين تعودان للمواطنين بهجت ورأفت سلمان، كما أقدموا على تحطيم مركبة المواطن مهند سلمان.

المصدر / فلسطين أون لاين