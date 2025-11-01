الإعلام الحكومي: 3,203 شاحنات فقط دخلت غزة منذ وقف الحرب

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغ 3,203 شاحنات فقط.

وذكر في بيان صحفي اليوم السبت، أن من بين هذه الشاحنات 639 شاحنة تجارية، و2,564 شاحنة مساعدات، من ضمنها 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي.

وأوضح أن المتوسط اليومي لدخول الشاحنات لا يتجاوز 145 شاحنة من أصل 600 شاحنة يُفترض إدخالها يومياً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أي بنسبة التزام لا تتعدى 24% من الكميات المتفق عليها.

وبيّن أن عدد شاحنات الوقود والمحروقات التي دخلت القطاع خلال الفترة ذاتها بلغ 115 شاحنة فقط من أصل 1,100 شاحنة كان من المقرر إدخالها، أي ما يعادل 10% فقط من الكميات المفترضة، ما يعكس استمرار سياسة الاحتلال في التضييق المتعمد على الإمدادات الحيوية اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية، وفي مقدمتها المستشفيات والمخابز ومحطات التحلية.

ووفق البيان، توزعت الشاحنات التجارية على النحو التالي: 293 شاحنة أغذية، و220 شاحنة بضائع مختلفة، و82 شاحنة ملابس، و23 شاحنة أدوات منزلية، و10 شاحنات معدات متنوعة، و6 شاحنات محروقات، و4 شاحنات للقطاع الصحي، وشاحنة واحدة لقطع غيار المركبات.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الأرقام تعكس استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع المحاصر، الذي يقطنه أكثر من 2.4 مليون نسمة.

ودعا البيان الولايات المتحدة والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، ولا سيما إدخال المساعدات والوقود دون قيود أو شروط، للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين