فتوى جديدة حول رفع الأسعار عند البيع عبر التطبيق البنكي

أصدر الشيخ إحسان عاشور، مفتي محافظة خان يونس، فتوى جديدة بشأن رفع الأسعار عند البيع عبر التطبيق البنكي من قبل البائعين والتجار.

وأكد عاشور في فتواه أن رفع السعر عند البيع عبر التطبيق البنكي حرام شرعًا، لأنه يُعد استغلالًا لحاجة الناس وأكلًا لأموالهم بالباطل، إذ إنّ الدفع عبر التطبيق يُعد نقدًا كاملًا، ولا يجوز أن يُجعل له سعر أعلى من السعر النقدي.

وقد دأب كثير من التجار والباعة على استغلال حاجة المواطنين خلال فترة الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وذلك برفع أسعار البضائع والمواد عند شرائها عبر التطبيق البنكي.

المصدر / فلسطين أون لاين