"هند رجب" ترفع دعوى ضد جندي إسرائيلي مقيم في ألمانيا

01 نوفمبر 2025 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
ملاحقة قانونية متواصلة لجنود "إسرائيليين" ارتكبوا مجازر خلال الإبادة الجماعية على غزة

أعلنت مؤسسة هند رجب، أنها رفعت شكوى جنائية أمام المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه ضد جندي إسرائيلي" مقيم في برلين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بالقبض عليه.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها رفعت الشكوى الجنائية ضد الإسرائيلي إلكانا فيدرمان الذي ينتمي إلى الكتيبة 94 (دوشيفات) التابعة للواء كفير ومنظمة "تساف 9" المتطرفة، وأكدت أنها وجهت إلى الجندي تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني.

وأشارت إلى أن طلبها يستند إلى أدلة رقمية واسعة النطاق تُظهر تورطه المباشر في أعمال تعذيب وعرقلة ممنهجة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشرحت أن مقاطع فيديو وتصريحات علنية لفيدرمان كشفت عن مشاركته في إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتمجيده لها، ففي مقابلة واسعة الانتشار، يتفاخر فيدرمان بأخذ كلبه "إلى غزة كمقاتل"، ويزعم أن الكلب "تعامل مع السجناء الفلسطينيين" في مركز احتجاز سدي تيمان بالنقب.

ووثّقت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك بتسيلم (منظمة غير حكومية إسرائيلية)، التعذيب المنهجي والعنف الجنسي والمعاملة اللاإنسانية، حسب البيان.

المصدر / وكالات
