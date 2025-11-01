شهيدان وغارات على خانيونس ونسفُ مبانٍ في البريج وشرق غزة

ارتقى شهيدان وأصيب ثالث، بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، اليوم السبت، بأنّه استقبل، خلال الساعات الـ24 الماضية، جثمان شهيد انتشله مواطنون من مدينة الزهراء، كما استقبل مواطنا أصيب جراء إطلاق الاحتلال النار شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي السياق ذاته، استشهد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أمس، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

وقصفت المدفعية والدبابات "الإسرائيلية"، شرقي وشمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنَّ طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية شرقي مدينة خان يونس، كما أفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال نسف عمارات سكنية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت مسيرة الاحتلال "كواد كابتر" قنابل على شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقد تعرض محيط خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال واصل عمليات نسف مبانٍ سكنية شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقد أنهى اتفاق وقف النار -وفقا لخطة سلام ترامب- حرب إبادة "إسرائيلية" على غزة استمرت عامين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم من الولايات المتحدة.

وقد خلّفت هذه الإبادة أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين