نتنياهو يخسر ويفقد الحكم.. هذا ما سيحدث لو جرتْ انتخابات اليوم!

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن معسكر المعارضة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو (باستثناء الأحزاب العربية) يحصل على 61 مقعدًا في الكنيست مقابل 48 فقط لأحزاب الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجعًا بمقعدين عن الأسبوع السابق.

ونُفذ الاستطلاع من قبل معهد لازر للأبحاث برئاسة الدكتور مناحم لازر وبالتعاون مع شركة Panel4All.

وبيّن أن تراجع الائتلاف ناجم عن خسارة مقعد لكل من حزب الليكود وحزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) بزعامة إيتمار بن غفير، مع استمرار حزب "الصهيونية الدينية" دون تجاوز نسبة الحسم. وفي المقابل، لم تتمكن حزب "أزرق أبيض" وحزب "الاحتياطيين" (حزب الجنود من خدمة الاحتياط) من عبور نسبة الحسم أيضًا، رغم عودة قضية تجنيد الحريديين (اليهود المتدينين) إلى صدارة النقاش العام.

ووفق للقانون الإسرائيلي يلزم تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120 من نواب الكنيست الذي تنتهي ولايته الحالية في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، في حين يرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.

وقال 46% من المستطلعين إنه "إذا لم يكن من الممكن تشكيل حكومة دون نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، فيجب على أحزاب المعارضة الانضمام إلى حكومة تضمه"، بينما رأى 37% من المستطلعين أنه "يجب مقاطعة نتنياهو حتى على حساب الخوض لانتخابات أخرى و17% لا يعرفون.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 43% من "الإسرائيليين" يعارضون مشروع قانون التجنيد الذي وضعته الحكومة ويمنح إعفاءات للمتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية في مقابل 27% يؤيدونه و30% قالوا إنهم لا يعرفون.

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها ذلك.

ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان"إسرائيل" البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات