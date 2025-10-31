"فلسطين" تقيم بيت عزاء في استشهاد الزميل "المنيراوي"

خانيونس/ فلسطين

أقامت صحيفة "فلسطين"، أمس، بيت عزاء باستشهاد الزميل الصحفي محمد المنيراوي، الذي اغتالته طائرات الاحتلال الحربية بغارة على مخيم النصيرات وسط القطاع، الأربعاء.

وأدى لفيف من الصحفيين واجب العزاء، في استشهاد الزميل الراحل، الذي كان يعمل في صحيفة فلسطين، وأثار اغتياله حزنا في الأوساط الصحفية الفلسطينية.

وكان الزميل المنيراوي -الحاصل على درجة الماجستير في الصحافة - يعمل محررا صحفيا في الصحيفة، كما تولى مهاما مهنية متعددة فيها خلال مسيرة عمل ممتدة منذ أكثر من 15 عاما، أولى عبرها اهتماما بالغا بقضايا وطنه وشعبه.

وباستشهاد الصحفي المنيراوي، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 256 شهيداً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويواصل الاحتلال انتهاكاته لاتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر الجاري، بوساطة مصرية قطرية تركية ورعاية أمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين