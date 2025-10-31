حماس: الاحتلال يتلاعب بملف المُساعدات ونطالب الإدارة الأمريكية إلزامه بتنفيذ الاتِّفاق

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الحركة ملتزمة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبًا الإدارة الأمريكية بإلزام الاحتلال والتوقف عن مواصلة مماطلته وخرقه للبنود.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الاحتلال يتلاعب بملف المساعدات الإنسانية، ويتحكم في نوع وكمية المواد السموح لها بالدخول إلى القطاع، وهو ما يؤدي إلى استمرار حالة المجاعة.

وأشار إلى أن أهالي قطاع غزة ما زالوا يعانون من المجاعة، وأن هناك وفيات في القطاع نتيجة سوء التغذية، في ظل تنصل الاحتلال من التزاماته بإدخال المساعدات.

وقال، إنَّ ما يدخل من مساعدات إلى القطاع لا يكفي الأهالي، في ظل حالة الدمار الكبيرة التي سببتها حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأضاف: "أهالي قطاع غزة يحتاجون كل شيء، من طعام ودواء وألبسة وأغطية، خاصة مع قدوم فصل الشتاء ونزوح الكثيرين في خيام لا تقيهم من البرد والمطر".

وحول ملف جثث أسرى الاحتلال، أكد قاسم أنَّ الاحتلال يعيق بشكل منهجي الوصول إلى جثث أسراه، باستمراره في عمليات القصف والقتل.

وتابع "أبلغنا الوسطاء بأننا سنبذل كافة الجهود من أجل الوصول إلى جثث أسرى الاحتلال في أسرع وقت ممكن، ونأمل استمرار وصمود اتفاق وقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال".

ويسري حاليًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، تواصل "إسرائيل" شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة بشكل شبه يومي، كما تواصل تقييد دخول المساعدات وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر بدعوى أنها لم تتسلم بعد 13 جثة لأسراها ما زالت في غزة.

وتؤكد المقاومة الفلسطينية التزامها بوقف إطلاق النار، وتتهم الاحتلال باختلاق الذرائع لتخريب الاتفاق، مشيرة إلى أن انتشال جثث الأسرى عملية معقدة تتطلب إمكانات لا تتوفر في غزة حاليا.

المصدر / فلسطين أون لاين