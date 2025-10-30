فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من ميادين التَّوثيق إلى علياء الشَّهادة.. صحيفة "فلسطين" ترثي شهيدَ الكلمةِ الحُرَّة

أبو سلمية: 350 ألف مريض يعانون نقص العلاج في قطاع غزَّة

277 يومًا من العدوان على طولكرم: تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة وتدميرٌ متواصل للبنية التّحتية

هروب من المسؤولية: نتنياهو يخطط لتحييد لجنة التحقيق في فشل 7 أكتوبر

جنود الاحتياط وعائلات القتلى يتظاهرون ضد إعفاء "الحريديم" من التجنيد

تقريرٌ يكشف: "إسرائيل" أقامت ما يقارب 1000 حاجز في الضفة الغربية

حزن واسع في الأوساط الصحفية بعد استشهاد الزميل محمد المنيراوي في غزة

لبنان: شهيد برصاص قوة "إسرائيلية" توغَّلت في بليدا فجراً

استهدافٌ للأسرى المحررين والصحفيين.. حملة اعتقالات في محافظات الضفة

20 ألف جسم غير منفجر بغزة.. قنبلة موقوتة تهدد حياة الأهالي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

30 أكتوبر 2025 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

اقتحم 87 مستوطنًا، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا صباح الخميس، باحات الأقصى على شكل مجموعات من جهة "باب المغاربة".

ونوهت المصادر إلى أن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، وأدّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد؛ قبل أن يخرجوا عبر مسارات مُحددة مسبقًا من "باب السلسلة".

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.

 

المصدر / وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة