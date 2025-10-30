مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

اقتحم 87 مستوطنًا، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا صباح الخميس، باحات الأقصى على شكل مجموعات من جهة "باب المغاربة".

ونوهت المصادر إلى أن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، وأدّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد؛ قبل أن يخرجوا عبر مسارات مُحددة مسبقًا من "باب السلسلة".

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.





المصدر / وكالات