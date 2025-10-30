تقريرٌ يكشف: "إسرائيل" أقامت ما يقارب 1000 حاجز في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

30 أكتوبر 2025 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
الاحتلال ينشر حواجزه في الضفة الغربية

كشفت منظمة حقوقية أن "إسرائيل" أقامت ما يقارب 1000 حاجز في الضفة الغربية خلال الحرب على غزة.

ووفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد تم تركيب 916 بوابة وحاجزاً وجداراً منذ 7 أكتوبر 2023، فيما يؤكد سكان الضفة الغربية أن عدد الحواجز الجديدة غير مسبوق.

كذلك، زادت الغارات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، فضلاً عن حالات الاعتقال. 

ومن بين الحواجز الجديدة بوابات معدنية منصوبة عند مداخل العديد من القرى والبلدات وبين المدن، ما يعوق حركة الدخول والخروج. وفي بعض الأحيان، تتمركز القوات الإسرائيلية عندها.

هذه البوابات تُفتح وتُغلق بشكل غير منتظم، ويبقى بعضها مغلقاً لأيام، ويلجأ بعض الناس إلى المبيت عند الأصدقاء أو الأقارب أو يتجاوزون البوابات سيراً على الأقدام.

خلال الأسبوعين الأولين من شهر أيلول/سبتمبر، قالت الأمم المتحدة إنها وثقت نصب 18 بوابة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن هذه البوابات وغيرها من العوائق، مثل السواتر الترابية الكبيرة والكتل الخرسانية، تُقيّد حرية حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الرعاية الصحية والتعليم. وتوضع هذه الحواجز في منتصف الطرق، ما يمنع السيارات من تجاوزها.

وتُجبر هذه البوابات الجديدة، التي يسد بعضها الطرق التي تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، ثلاثة ملايين فلسطيني على سلوك طرق بديلة طويلة، إذ تستغرق الرحلة أكثر من ساعة بدلاً من 20 دقيقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #مقاومة الجدار والاستيطان #حواجز في الضفة

