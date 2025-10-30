لبنان: شهيد برصاص قوة "إسرائيلية" توغَّلت في بليدا فجراً

توغّلت قوة "إسرائيلية" مؤلفة من عددٍ من الجيبات العسكرية، فجر اليوم الخميس، في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان، ودخلت إلى مبنى البلدية المؤقت وسط البلدة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء شهيد برصاص العدو الإسرائيلي خلال توغله في بلدة بليدا جنوبي البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام اللبناني، أنّ عملية التوغّل رافقتها طائراتٌ مسيّرة إسرائيلية حلّقت فوق البلدة، فيما سُمع إطلاقُ نارٍ خلال اقتحام مبنى البلدية.

وأشارت بلدية بليدا إلى أنّ أحد موظفيها، إبراهيم سلامة، الذي كان يبيت داخل المبنى، استُشهد برصاص قوات الاحتلال أثناء العملية، بعد أن كان مصيره مجهولاً منذ بدء التوغّل.

وأفادت بأنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على موظف البلدية أثناء نومه في المبنى ما أدى إلى استشهاده على الفور.

المصدر / فلسطين أون لاين