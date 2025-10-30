إطلاق نار ونسف منازل.. الاحتلال يُواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الجاري.

وأعلن مستشفى العودة، أنه استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين جراء استهداف طائرات الاحتلال لمخيمات وسط قطاع غزة.

وفجر اليوم، شن طيران الاحتلال 10 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وسبق ذلك تنفيذ الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقي مدينتي خان يونس وغزة.

كما قالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال استهدفت بنيرانها مناطق معن والشيخ ناصر وجورت اللوت جنوبي مدينة خان يونس.

وتأتي هذه الخروقات بعد نحو 24 ساعة على موجة تصعيد إسرائيلية في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 104 فلسطينيين بينهم عشرات الأطفال.

من جانبها قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ارتفعت إلى211 شهيدا و597 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 482 شهيدا قتلوا قبل بدء الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين