فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رابط تسجيل وتحديث البيانات في جمعية الفجر الشبابي لتقديم المساعدات

"كاتس" يوقِّع أمرًا بمنع الصَّليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين

إصابة مواطن بكسور جراء اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس

150 كاتبًا يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها لـ"إسرائيل"

الصحة: 211 شهيدًا في خروقات الاحتلال على قطاع غزة

104 شهداء وإصابات في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزَّة

مركز حقوقي: جرائم الاحتلال في غزَّة استخفافٌ سافر بحياة المدنيين

الدفاع المدني: استمرار جرائم الاحتلال في ظل صمت العالم سقوطٌ أخلاقيٌّ وإنسانيٌّ لا يُغتفر

المنظمات الأهلية: الاحتلال يؤكِّد عزمه تدمير ما تبقى من غزَّة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

الفصائل الفلسطينية: عدوان الاحتلال على غزَّة انتهاكٌ فاضح للاتِّفاق وعلى الوُسطاء التَّحرُّك الفوري

رابط تسجيل وتحديث البيانات في جمعية الفجر الشبابي لتقديم المساعدات

29 أكتوبر 2025 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
...
شعار جمعية الفجر الشبابي

دعت جمعية الفجر الشبابي المواطنين للتسجيل أو تحديث بياناتهم من خلال الروابط الخاصة وذلك لتلقي المساعدات التي تقدمها.

وأشارت الجمعية إلى أنه ولضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في قطاع غزة، قامت بإعداد نموذج إلكتروني يهدف لتسهيل عملية تقديم الطلبات وضمان شمولية البيانات التي تساعد في استهداف الفئات الأكثر احتياجا.

اقرأ أيضا: رابط التسجيل لحليب الأطفال في مدينة غزة

وذكرت أن نموذج التسجيل يتكون من قسمين رئيسيين، القسم الأول: المعلومات الشخصية لرب الأسرة، والقسم الثاني: بيانات الأسرة كاملة.

للتسجيل للحصول على المساعدات من خلال الرابط التالي:

للتسجيل جديد انقر هنا

لتحديث البيانات انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
#تحديث بيانات #الفجر الشبابي #جمعية الفجر الشبابي #رابط جمعية الفجر الشبابي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة