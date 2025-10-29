رابط تسجيل وتحديث البيانات في جمعية الفجر الشبابي لتقديم المساعدات

دعت جمعية الفجر الشبابي المواطنين للتسجيل أو تحديث بياناتهم من خلال الروابط الخاصة وذلك لتلقي المساعدات التي تقدمها.

وأشارت الجمعية إلى أنه ولضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في قطاع غزة، قامت بإعداد نموذج إلكتروني يهدف لتسهيل عملية تقديم الطلبات وضمان شمولية البيانات التي تساعد في استهداف الفئات الأكثر احتياجا.

وذكرت أن نموذج التسجيل يتكون من قسمين رئيسيين، القسم الأول: المعلومات الشخصية لرب الأسرة، والقسم الثاني: بيانات الأسرة كاملة.

للتسجيل للحصول على المساعدات من خلال الرابط التالي:

للتسجيل جديد انقر هنا

لتحديث البيانات انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين