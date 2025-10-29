الصحة: ليلةٌ عصيبة ودامية عاشها الغزِّيون جراء القصف "الإسرائيلي"

قالت وزارة الصحة بغزة، إن قطاع غزة شهد ليلةً عصيبة ودامية جراء قصف الاحتلال المتواصل على كافة مناطق القطاع، في انتهاك واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت وزارة الصحة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إلى ارتقاء91 شهيدا جراء الاستهدافات "الإسرائيلية" لمناطق عدة في القطاع منذ ليلة أمس.

وأوضحت، أنَّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع لوجود حالات خطرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال ارتكب 125 خرقًا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 11 من أكتوبر الجاري.

وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج، موضحًا أن قواته نفّذت منذ بدء الهدنة 52 عملية إطلاق نار استهدفت مدنيين بشكل مباشر.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، محمّلًا الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية"، ومشيرًا إلى أن استمرارها يشكّل تهديدًا واضحًا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية دولية وعربية.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإلزامه بوقف خروقاته فورًا.

ويذكر أنه في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة للرئيس الأميركي ونالد ترمب وبوساطة من قطر ومصر وتركيا.

وتقضي المرحلة الأولى من الاتفاق بتبادل أسرى ووقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات لقطاع غزة.

وأمل الوسطاء في أن ينهي الاتفاق حرب الإبادة الإٍسرائيلية على غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تشريد وتجويع السكان وتجريف وهدم المنازل والمرافق المدنية في مختلف مناطق القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين