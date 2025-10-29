فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المسلخ ؟! (قصة قصيرة من قصص السجون)

ريتال.. حكاية طفلة تُصارع السرطان في غزة

الجهاد الإسلامي: على الوسطاء اتِّخاذ موقف حازم تجاه خروقات الاحتلال المُتكرِّرة في غزّة

بلدة سعير.. ضم "إسرائيلي" لآلاف الدونمات وتهجير "صامت" للسكان

مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية في الخليل ورام الله

عشرات الشُّهداء والإصابات في غارات الاحتلال على قطاع غزَّة

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين في الضفة الغربية والقدس

مبادرات فردية تحاول سد فجوة الكهرباء بغزة

الذهب ينتعش مدعومًا بصفقات شراء قبيل قرار الفائدة المرتقب

طقس فلسطين اليوم الأربعاء 29 أكتوبر

طقس فلسطين اليوم الأربعاء 29 أكتوبر

29 أكتوبر 2025 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
...
طقس فلسطين اليوم الأربعاء 29 أكتوبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الأربعاء، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا إلى صافٍ باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة