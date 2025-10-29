طقس فلسطين اليوم الأربعاء 29 أكتوبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الأربعاء، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا إلى صافٍ باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

